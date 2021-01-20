России придётся потратить триллион рублей на развитие сетей 5G

Об этом со ссылкой на исследование пишет РБК. Эксперты составили свой прогноз на основе актуальных сведений о том, как в России будут внедрять 5G. Впрочем, аналитики отметили, что перспективы данной технологии пока остаются неясными. Российским операторам до сих пор не выделили частоты для 5G. Кроме того, власти обсуждают вопрос по обязательном использованию российского оборудования при строительстве 5G.

Аналитики уточнили, что если 5G придётся развёртывать на нестандартных частотах 4,8–4,99 ГГц, то объём затрат будет выше.

Эксперты предполагают, что активное внедрение 5G в России начнётся с 2024 года.

Напомним, наиболее подходящие для сетей пятого поколения частоты находятся во владении российских силовых ведомств.