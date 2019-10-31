Наука и технологии
Сегодня 14:26
России придётся создать два лишних космических корабля из-за неготовности американских
Для доставки космонавтов на МКС и туризма
Глава Роскосмоса отдал распоряжение о начале создания двух дополнительных пилотируемых кораблей «Союз МС» для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) и космического туризма. Причина тому — неготовность американских пилотируемых аппаратов.
Как рассказал глава Роскосмоса, корпорация выделит на создание кораблей дополнительные средства. В целом, производственные мощности завода РКК «Энергия» рассчитаны на четыре аппарата в год, но есть возможность делать и по пять.
Один из кораблей будет предназначаться для полёта космических туристов в 2021 году, а второй — для обеспечения доставки международных экипажей на МКС.
Напомним, отправлять астронавтов на станцию в будущем станут американские корабли Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing. На сегодняшний день космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские «Союзы».