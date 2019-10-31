России придётся создать два лишних космических корабля из-за неготовности американских

Как рассказал глава Роскосмоса, корпорация выделит на создание кораблей дополнительные средства. В целом, производственные мощности завода РКК «Энергия» рассчитаны на четыре аппарата в год, но есть возможность делать и по пять.

Один из кораблей будет предназначаться для полёта космических туристов в 2021 году, а второй — для обеспечения доставки международных экипажей на МКС.

Напомним, отправлять астронавтов на станцию в будущем станут американские корабли Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing. На сегодняшний день космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские «Союзы».