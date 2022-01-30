России пришлось изменить место военных учений из-за ирландских рыбаков

Теперь учения пройдут за пределами исключительной экономической зоны Ирландии. Ранее глава организации рыбной промышленности юга и запада Ирландии Патрик Мёрфи пообещал организовать акцию протеста и «мирно сорвать» учения ВМФ.

Дело в том, что рыбаки переживали: активность военных кораблей и подлодок могла негативно повлиять на промысел. Как пишут СМИ, Шойгу пошёл на уступки «в качестве жеста доброй воли». До этого рыбаки общались с послом России.

Учения пройдут с 3 по 8 февраля. В них будут задействованы более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и 10 тысяч военных.