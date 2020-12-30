России усложнят доступ к интернету Илона Маска

Штрафы до миллиона рублей операторам придётся выплачивать за уклонение от «обязанностей по формированию российского сегмента». По закону весь трафик, который исходит от спутниковых устройств российских абонентов, должен проходить через наземную станцию российского оператора связи на территории страны. Использование зарубежных спутниковых сетей называют угрозой национальной безопасности. Кроме того, они мешают «деятельности системы оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ».

Как пишет The Bell, цель законопроектов, мешающих свободному использованию спутникового интернета, — ограничить работу будущих глобальных спутниковых систем, в том числе Starlink. Проекту Илона Маска придётся преодолеть много трудностей, чтобы получить возможность законно работать на территории России.