Российская Арктика получит высокоскоростной интернет

Опубликовано 28 ноября 2025, 19:501 мин.
Российская Арктика получит высокоскоростной интернетВсё для людей
Правительство России запустило масштабный проект по обеспечению высокоскоростным интернетом арктических регионов. Особое внимание уделяется Якутии, где планируется проложить около 7 000 километров оптоволоконных линий связи.
Быстрый интернет появится в 61 населенном пункте
Проект улучшит жизнь примерно 50 000 человек
На реализацию направят около 11 млрд рублей
Работы планируется завершить за 3 года
Скорость интернета вырастет в 10 раз — до 100 Мбит/с
Связь станет надежнее и устойчивее к суровым погодным условиям
Снизятся тарифы на интернет-услуги
Появится доступ к современным цифровым сервисам
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития активно помогать в реализации этого важного проекта.