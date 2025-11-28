Российская Арктика получит высокоскоростной интернет

Всё для людей

Правительство России запустило масштабный проект по обеспечению высокоскоростным интернетом арктических регионов. Особое внимание уделяется Якутии, где планируется проложить около 7 000 километров оптоволоконных линий связи.