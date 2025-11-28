Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2025, 19:50
1 мин.

Российская Арктика получит высокоскоростной интернет

Всё для людей
Правительство России запустило масштабный проект по обеспечению высокоскоростным интернетом арктических регионов. Особое внимание уделяется Якутии, где планируется проложить около 7 000 километров оптоволоконных линий связи.
  • Быстрый интернет появится в 61 населенном пункте

  • Проект улучшит жизнь примерно 50 000 человек

  • На реализацию направят около 11 млрд рублей

  • Работы планируется завершить за 3 года

  • Скорость интернета вырастет в 10 раз — до 100 Мбит/с

  • Связь станет надежнее и устойчивее к суровым погодным условиям

  • Снизятся тарифы на интернет-услуги

  • Появится доступ к современным цифровым сервисам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития активно помогать в реализации этого важного проекта.