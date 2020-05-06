Российская армия до конца года получит сотни новых танков и бронемашин

«Российская газета» опубликовала новость со ссылкой на ведомство. Сообщается, что до конца года Сухопутные войска России (без учёта ВДВ, береговых войск и морской пехоты Военно-морского флота, ВМФ) получат 120 танков новой модификации Т-72Б3М, более сотни боевых машин пехоты БМП-3, свыше 60 модернизированных БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Отмечается, что данный модуль может увеличить боевую мощность бронемашины почти в два раза.

Кроме того, военным передадут более 500 бронетранспортёров БТР-82А и БТР-82АМ, броневиков «Тайфун» и «Тигр». Упоминается и передача более 35 самоходных гаубиц «Мста-С», 30 реактивных систем «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», 23 буксирно-моторных катеров для военных понтонеров.