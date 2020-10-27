Российская армия начала получать ударные беспилотники

«Орион» разработала компания «Кронштадт». В декабре 2019 года министр обороны Шойгу говорил, что беспилотник впервые испытали в боевых действиях в Сирии. Теперь же дрон наконец начал поступать армии России.

«Российская газета» пишет, что взлётный вес «Ориона» составляет тысячу килограммов, он может нести боевой нагрузки до 200 килограммов. Продолжительность полёта достигает 24 часов.

«Орион» демонстрировали на форуме «Армия-2020». В то же время стало известно, что минобороны заключило контракт на поставку беспилотников. Пока официального подтверждения передачи первой партии нет, но есть неофициальные сообщения. Журналисты полагают, что в ближайшее время военные начнут учиться управлять беспилотниками.