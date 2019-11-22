Российская армия полностью вооружилась «Искандерами» с несбиваемыми ракетами

Об этом сообщает Министерство обороны России. Сегодня на полигоне Капустин Яр личный состав ракетного соединения Западного военного округа получит бригадный комплект «Искандер». Таким образом комплексом окажутся оснащены все действующие ракетные соединения Сухопутных войск.

В комплект входят несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, а также вспомогательная техника. Военным предстоят тактические учения с боевым пуском из «Искандера». Затем они выдвинутся на место постоянной дислокации.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Японии заявил, что американские зенитные управляемые ракеты SM-3 неспособны сбивать российские ракеты комплекса «Искандер». Эти же SM-3 входят в систему противоракетной обороны восточной страны.