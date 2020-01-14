Российская армия получила новейшие приборы для защиты от оружия массового поражения

В частности, речь идёт о комплекте химической разведки ПХРДД-3. Данные приборы могут обнаружить токсичные пары в приземном слое воздуха на расстоянии в четыре километра от района, поражённого ядовитыми газами. То есть военным теперь не придётся ехать в эти зоны и брать пробы воздуха, рискуя жизнью.

Более 30 ПХРДД-3 уже получили подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, Самарской и Свердловской областях.

Кроме того, военным поставили автоматические газосигнализаторы ГСА-3. Они позволяют определить содержание в воздухе паров отравляющих веществ. При этом характеристики нового прибора в пять раз превышают показатели предыдущего.

Также армия получила новые переносные метеорологические приборы для определения атмосферного давления, температуры воздуха, почвы, характеристик ветра. Все эти показатели учитываются при анализе ядерного удара.