Российская армия получила новейшую систему запуска реактивных снарядов

Об этом пишут «РИА Новости» со слов заместителя генерального директора концерна «Техмаш». Для системы начался этап опытной эксплуатации. Судя по всему, она обладает улучшенными характеристиками по дальности и точности стрельбы и может использовать больше наименований реактивных снарядов повышенного могущества.

Таким образом, на сегодняшний день на вооружении у армии есть модернизированные «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Комплексы данного семейства могут управлять огнём при помощи навигатора ГЛОНАСС и компьютеризированного баллистического вычислителя. Благодаря этому РСЗО ведут огонь в автоматическом режиме.

Интересно, что в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что во время испытаний модернизированного оружия в Сирии, 10 образцов не подтвердили своей эффективности и оказались опасны даже для самих операторов.