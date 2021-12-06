Российская армия вооружилась улучшенными военно-транспортными вертолётами

Как пишет «РИА Новости», по двум контрактам военные должны получить вертолёты в течение 2021 и 2022 годов.

Ми-8АМТШ-ВН — это новейшая модификация военно-транспортного вертолёта типа Ми-8/17. Предназначена для огневой поддержки действий сил специального назначения (спецназа). Технический облик модификации формировали с учётом опыта применения вертолётов в Сирии.

Теперь у Ми-8АМТШ-ВН выше крейсерская и максимальная скорость полёта — 280 километров в час. Увеличился и максимальный взлётный вес — до 13,5 тонны. Вертолёт оснастили комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по машине и создаёт помехи для них. Помимо этого, полкабины экипажа и грузового отсека закрыли съёмной облегчённой кевларовой броней.

Ещё Ми-8АМТШ-ВН теперь обладает комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. Также вертолёт вооружён четырьмя пулемётами.