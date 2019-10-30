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Российская атомная подлодка провела первый запуск ракеты «Булава»
Пуски провели из Белого моря
Головная атомная подлодка проекта 955А «Борей-А» — «Князь Владимир» провела учебные пуски баллистической ракеты «Булава».
Об этом сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, пуск «Булавы» с «Князя Владимира» был произведён впервые. Стрельбу выполнили во время плановых испытаний. Подлодка находилась в Белом море, а ракета полетела в сторону полигона Кура на Камчатке. Уточняется, что субмарина находилась в подводном положении во время пуска.
Сообщается, что «учебно-боевые блоки» ракеты прибыли на полигон в установленное время. На время стрельбы район закрыли для судоходства.
Как пишет ТАСС, «Князь Владимир» в этом году завершает государственные испытания со всеми видами вооружения. Передача корабля в состав Военно-морского флота пройдёт в декабре. Подлодка будет служить на Северном флоте.