Российская атомная подлодка провела первый запуск ракеты «Булава»

Об этом сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, пуск «Булавы» с «Князя Владимира» был произведён впервые. Стрельбу выполнили во время плановых испытаний. Подлодка находилась в Белом море, а ракета полетела в сторону полигона Кура на Камчатке. Уточняется, что субмарина находилась в подводном положении во время пуска.

Сообщается, что «учебно-боевые блоки» ракеты прибыли на полигон в установленное время. На время стрельбы район закрыли для судоходства.

Как пишет ТАСС, «Князь Владимир» в этом году завершает государственные испытания со всеми видами вооружения. Передача корабля в состав Военно-морского флота пройдёт в декабре. Подлодка будет служить на Северном флоте.