Российская авиакомпания установила дополнительные сиденья в самолёте на месте туалетов

Один новый ряд — это полноценный 3+3. Другой — это два кресла возле двери 4L, там, где раньше находились туалеты. В итоге вместимость салона удалось увеличить со 180 до 188 пассажиров.

Сами туалеты передвинули. Их переместили к гермоперегородке, туда, где раньше находилась кухня. Кухню же убрали окончательно.