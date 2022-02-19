Российская авиакомпания установила дополнительные сиденья в самолёте на месте туалетов

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Российская авиакомпания установила дополнительные сиденья в самолёте на месте туалетовЗачем?
Стало известно, что российская авиакомпания Smartavia первой в мире подвергла самолёт Airbus A320neo изменениям. В борту прорезали дополнительные иллюминаторы в хвостовой части салона и установили ещё два ряда кресел.
Один новый ряд — это полноценный 3+3. Другой — это два кресла возле двери 4L, там, где раньше находились туалеты. В итоге вместимость салона удалось увеличить со 180 до 188 пассажиров.
Сами туалеты передвинули. Их переместили к гермоперегородке, туда, где раньше находилась кухня. Кухню же убрали окончательно.
Отмечается, что кастомизацию самолёта провели в Стамбуле в конце января-начале февраля. Борт уже делает рейсы.
Дело в том, что Smartavia также начала получать с завода A320neo в такой же 188-кресельной конфигурации. Поэтому пришлось переделывать имеющиеся самолёты, чтобы унифицировать флот.
Источник: FrequentFlyers