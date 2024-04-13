Российская часть Google потребовала миллиарды от материнской компании

Управляющий Валерий Талаловский подал иск в Арбитражный суд Москвы 10 апреля. В документе указано, что 22 декабря 2021 года «Гугл» перечислила дивиденды Google International LLC в размере 128,7 миллиона долларов (9,5 миллиарда рублей на дату выплаты). Выплата дивидендов была произведена в условиях, когда финансовое состояние ООО «Гугл» «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований», цитирует управляющего Интерфакс.

По его словам, Google приняла решение о распределении прибыли своей российской дочерней компании, «не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого».

Общая сумма претензий к Google складывается из самой выплаты дивидендов и 500 миллионов рублей, перечисленных в бюджет в качестве налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов.