Российская частная компания создала рекордно мощный ракетный двигатель

Компания уже провела успешные стендовые испытания двигателя. Его тяга составляет 600 килограммов. Корпус изготовлен из композиционных материалов, в частности из углеровинга. Этот материал должен придать двигателю прочность. Также у него есть сопло Лаваля из графита.

В Success Rockets утверждают, что могут сделать надёжный двигатель любого размера. Также компания разработала топливо, основными компонентами которого стали нитрат аммония и алюминий. Это топливо, как утверждают в Success Rockets, не воспламеняется от открытого огня или механического воздействия, а ещё безопасно для природы.

Всего Success Rockets потратила на разработку 3 месяца.