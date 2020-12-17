Наука и технологии
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Российская частная компания создала рекордно мощный ракетный двигатель
Рекордный для частной компании
Частная российская космическая компания Success Rockets создала рекордно мощный ракетный двигатель среди тех, что есть у негосударственных производителей.
Компания уже провела успешные стендовые испытания двигателя. Его тяга составляет 600 килограммов. Корпус изготовлен из композиционных материалов, в частности из углеровинга. Этот материал должен придать двигателю прочность. Также у него есть сопло Лаваля из графита.
В Success Rockets утверждают, что могут сделать надёжный двигатель любого размера. Также компания разработала топливо, основными компонентами которого стали нитрат аммония и алюминий. Это топливо, как утверждают в Success Rockets, не воспламеняется от открытого огня или механического воздействия, а ещё безопасно для природы.
Всего Success Rockets потратила на разработку 3 месяца.