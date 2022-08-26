Российская девушка-космонавт полетит на космическом корабле Илона Маска уже 3 октября

Полёт состоится уже 3 октября в 19:45 по московскому времени. При этом представители Роскосмоса заявили, что старт может быть перенесён и на более позднее время.

Сам запуск состоится в рамках соглашения между США и Россиией по программе перекрёстных полётов Роскосмоса и NASA. Вместе с Кикиной в состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада. Компанию им составит астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Коити Ваката.

Напомним, что официальные документы указывают на то, что российские космонавты трижды вылетят на МКС на американских кораблях. Такое же количество полётов на российских кораблях ждёт и американцев.