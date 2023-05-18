Российская «дочка» Google решила обжаловать арест своего имущества

По словам Дмитрия Аристова, директора ФССП, Google стал крупнейшим должником среди интернет-ресурсов в России. Он отметил, что значительная часть штрафов уже взыскана. Хотя ООО «Гугл» в настоящее время находится в стадии банкротства, влияние действий судебных приставов на компанию ограничено.

Иск, поданный Google против ФССП, отражает продолжающиеся «баталии» между международными технологическими компаниями и российскими властями по поводу соблюдения местных законов и правил. Особенно на фоне ухода многих из них из страны.