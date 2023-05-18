Российская «дочка» Google решила обжаловать арест своего имущества

Российская «дочка» Google решила обжаловать арест своего имуществаИ подала в суд на ФССП
Российское подразделение Google, ООО «Гугл», обратилось в суд с иском против Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, подав его в Арбитражный суд Москвы. В иске оспаривается арест имущества Google в связи с неуплатой компанией штрафов. Накопленные штрафы составляют около 30 миллиардов рублей.
По словам Дмитрия Аристова, директора ФССП, Google стал крупнейшим должником среди интернет-ресурсов в России. Он отметил, что значительная часть штрафов уже взыскана. Хотя ООО «Гугл» в настоящее время находится в стадии банкротства, влияние действий судебных приставов на компанию ограничено.
Иск, поданный Google против ФССП, отражает продолжающиеся «баталии» между международными технологическими компаниями и российскими властями по поводу соблюдения местных законов и правил. Особенно на фоне ухода многих из них из страны.