Российская «дочка» IKEA проиграла суд: сделка на 13 млрд рублей недействительна

Опубликовано 26 апреля 2024, 09:10
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Российская «дочка» IKEA проиграла суд: сделка на 13 млрд рублей недействительнаНалоговый вычет
Интересным стало решение Арбитражного суда Московской области, вынесенное в пользу Федеральной налоговой службы (ФНС) России по иску к дочерней компании ИКЕА ООО «Торг». Суд признал недействительной сделку, по которой ООО «Торг» перечислило 12,9 млрд рублей компании Fami Limited (Ирландия).
Подробности дела пока не разглашаются. ФНС утверждала, что сделка является попыткой ИКЕА избежать уплаты налогов в России.
В марте суд удовлетворил ходатайство ФНС о принятии обеспечительных мер, заморозив активы ООО «Торг», включая денежные средства, на сумму до 12,9 миллиарда рублей. В обоснование своего ходатайства ФНС указала, что непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
В 2022 году выручка ООО «Торг» составила 38 млрд рублей, а чистый убыток — почти 2 млрд рублей.