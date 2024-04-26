Российская «дочка» IKEA проиграла суд: сделка на 13 млрд рублей недействительна

Подробности дела пока не разглашаются. ФНС утверждала, что сделка является попыткой ИКЕА избежать уплаты налогов в России.

В марте суд удовлетворил ходатайство ФНС о принятии обеспечительных мер, заморозив активы ООО «Торг», включая денежные средства, на сумму до 12,9 миллиарда рублей. В обоснование своего ходатайства ФНС указала, что непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

В 2022 году выручка ООО «Торг» составила 38 млрд рублей, а чистый убыток — почти 2 млрд рублей.