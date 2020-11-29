Российская экипировка для солдат будущего получит искусственный интеллект

Об этом пишет «РИА Новости». О каких именно элементах искусственного интеллекта идёт речь, не уточняется. Скорее всего, будут использоваться какие-то отдельные алгоритмы в ПО.

Собеседник также рассказал журналистам, что опыт эксплуатации старой экипировки «Ратник» показал, что нужно добавить в новую. По его словам, «Сотник» будет легче, эргономичнее, надёжнее и технологичнее. В целом, экипировка следующего поколения «будет абсолютно новой разработкой».

Отмечается, что на сегодня головной разработчик «Сотника» — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) — не получал техническое задание на разработку экипировки, но уже работает над некоторыми её элементами.