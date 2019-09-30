Российская экипировка помогла улучшить боевые возможности пехотинцев в два раза

«Применение экипировки "Ратник" позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза. Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза», — сообщил генерал.

В «Ратник» входят комплекты защиты, средства разведки и связи, а также современное стрелковое оружие. Бронежилет экипировки, например, выдерживает до десяти попаданий бронебойно-зажигательных снайперских пуль и пуль автомата Калашникова АК74 с расстояния в десять метров. Работать в «Ратнике» можно в любое время суток.

Экипировку российским войскам начали поставлять в 2015 году. На сегодняшний день она есть у 70% военнослужащих Сухопутных войск.