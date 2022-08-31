Российская электронная промышленность получит беспрецедентное финансирование

По его словам, эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства. Он добавил, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования и компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию.