Российская электронная промышленность получит беспрецедентное финансирование

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Российская электронная промышленность получит беспрецедентное финансированиеМишустин также оценил эту отрасль
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что планируются выделить на развитие отечественной электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования. И по этому поводу уже разработаны долгосрочные планы, сообщают РИА Новости.
В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы
Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ
По его словам, эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства. Он добавил, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования и компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию.