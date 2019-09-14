Российская гиперзвуковая ракета может стать незаметнее с помощью плазменного щита

Щит можно создавать с помощью топливной присадки из щелочных металлов, например, цезия. Эту идею издание почерпнуло из рассекреченных ЦРУ документов о самолёте-разведчике A-12 Oxcart. Машина заправлялась топливом Jet Propellant 7 (JP-7) с содержащей цезий присадкой A-50, которая создавала ионизирующее облако в хвостовой части самолёта.

Облако создаётся из-за впрыскивания щелочного металла в горячие потоки выхлопных газов.

«Россия, возможно, продолжает исследовать возможное значение плазменного стелс-щита, особенно в контексте разработки гиперзвуковых аппаратов», — пишут журналисты. Они, впрочем, отмечают, что метод создания ионизирующего облака у русских может быть иной.