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Российская гиперзвуковая ракета может стать незаметнее с помощью плазменного щита

Речь о «Цирконе»
Американское издание The Drive оценило перспективную российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и предположило, что её стелс-характеристики можно улучшить при помощи плазменного щита — ионизирующего облака.

Щит можно создавать с помощью топливной присадки из щелочных металлов, например, цезия. Эту идею издание почерпнуло из рассекреченных ЦРУ документов о самолёте-разведчике A-12 Oxcart. Машина заправлялась топливом Jet Propellant 7 (JP-7) с содержащей цезий присадкой A-50, которая создавала ионизирующее облако в хвостовой части самолёта.

Облако создаётся из-за впрыскивания щелочного металла в горячие потоки выхлопных газов.

«Россия, возможно, продолжает исследовать возможное значение плазменного стелс-щита, особенно в контексте разработки гиперзвуковых аппаратов»,пишут журналисты. Они, впрочем, отмечают, что метод создания ионизирующего облака у русских может быть иной.

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