Наука и технологии
Сегодня 15:42
Российская гиперзвуковая ракета отработает уничтожение авианосца
До конца года
Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что до конца года российская гиперзвуковая ракета «Циркон» отработает уничтожение авианосца.
Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» сделает ещё три испытательных пуска ракеты. «Циркон» должен будет поразить морскую мишень, имитирующую авианосец, а также наземную мишень, которая будет играть роль стратегического объекта условного противника. Ближайший запуск намечен на конце октября-начало ноября.
Напомним, 6 октября «Адмирал Горшков» из Белого моря выполнил пуск ракеты «Циркон». Она пролетела 450 километров и успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море. Скорость «Циркона» достигает 8 Махов, а максимальная высота полёта — 28 километров. Время полёта было равно 4,5 минуты.