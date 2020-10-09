Российская гиперзвуковая ракета отработает уничтожение авианосца

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» сделает ещё три испытательных пуска ракеты. «Циркон» должен будет поразить морскую мишень, имитирующую авианосец, а также наземную мишень, которая будет играть роль стратегического объекта условного противника. Ближайший запуск намечен на конце октября-начало ноября.

Напомним, 6 октября «Адмирал Горшков» из Белого моря выполнил пуск ракеты «Циркон». Она пролетела 450 километров и успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море. Скорость «Циркона» достигает 8 Махов, а максимальная высота полёта — 28 километров. Время полёта было равно 4,5 минуты.