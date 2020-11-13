Российская ГЛОНАСС не показала ожидаемую точность

Параметры точности были утверждены в 2012 году. На 2020 года ГЛОНАСС их не достигла. Для гражданских пользователей точность должна была вырасти с 9,6 метра до 8,5 метра, а для спецпотребителей — с 2,8 метра до 0,6 метра. На сегодня потребительская точность составляет всего 9,5 метра.

Также журналисты указали, что наибольший показатель точности у российской системы был равен 0,93 метра. В то же время у американской GPS он составляет 0,38 метра.

Эксперты говорят, что текущей точности ГЛОНАСС для большинства задач хватает и гнаться за американской системой не имеет смысла.