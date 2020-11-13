Наука и технологии
Сегодня 15:11
Российская ГЛОНАСС не показала ожидаемую точность
GPS точнее
Издание «РИА Новости» со ссылкой на материалы Роскосмоса рассказало, что российская система ГЛОНАСС за восемь лет не смогла достичь целевых показателей точности. Эксперты, впрочем, говорят, что это не страшно.
Параметры точности были утверждены в 2012 году. На 2020 года ГЛОНАСС их не достигла. Для гражданских пользователей точность должна была вырасти с 9,6 метра до 8,5 метра, а для спецпотребителей — с 2,8 метра до 0,6 метра. На сегодня потребительская точность составляет всего 9,5 метра.
Также журналисты указали, что наибольший показатель точности у российской системы был равен 0,93 метра. В то же время у американской GPS он составляет 0,38 метра.
Эксперты говорят, что текущей точности ГЛОНАСС для большинства задач хватает и гнаться за американской системой не имеет смысла.