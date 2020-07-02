Российская компания потребовала от Google 10 млн рублей и блокировку YouTube в стране

Как пишет ТАСС, «Онтаргет» уже давно просит ограничить доступ к YouTube на постоянной основе из-за «неоднократного и неправомерного размещения информации». Теперь компания внесла уточнения в иск к Google, потребовав 10 млн рублей. Это компенсация за нарушение исключительного права. Кроме того, «Онтаргет» хочет, чтобы Google оплатила ей судебные расходы и госпошлину.

«Онтаргет» является разработчиком тестов для оценки персонала. Претензии компании связаны с размещением на YouTube роликов, авторы которых помогают пользователям пройти тесты «Онтаргет», чтобы те попали на работу. В 2018 году суд уже удовлетворил иск компании к Google о блокировке нарушающих авторские права публикаций.