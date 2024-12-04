Российская компьютерная игра «Смута» подешевела более, чем на 1000 рублей

Создатели российской игры «Смута» сообщили о снижении её стоимости на платформе VK Play. Теперь цена игры составляет 612 рублей, в то время как при релизе она была предложена за 2015 рублей. Однако стоит отметить, что это не самая низкая цена — в прошлом месяце игра продавалась за 403 рубля.

Разработчики из студии Cyberia Nova продолжают обновлять игру, устраняя мелкие баги в основной версии и образовательных приложениях. Игра и её учебные версии уже успели набрать более миллиона загрузок, что свидетельствует о значительном интересе игроков.

«Смута» — это action/RPG от третьего лица, действие которой разворачивается в 1612 году, во времена Смутного времени. Игра основана на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», а её релиз на ПК состоялся 4 апреля 2024 года.