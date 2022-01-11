Российская космическая компания будет строить ракету для Южной Кореи

Отмечается, что для этих целей будет создана первая частная российско-корейская космическая компания. Она станет «дочкой» Success Rockets.

Целью компании будет разработать и произвести коммерческую ракету STALKER, которая сможет выводить до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту. Российская компания разработает следующее поколение двигателей и ракет, чтобы попробовать уже в 2022 году выйти на высоту запуска 100 километров. Также сотрудничество позволит россиянам выйти на корейский финансовый рынок, на котором потенциально есть большое количество клиентов.

Сейчас в Южной Корее активно развивается космическое направление, пишет «Интерфакс». На ближайшие 10 лет запланированы запуски 170 спутников.