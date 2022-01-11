Российская космическая компания будет строить ракету для Южной Кореи

Наука и технологии
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Российская космическая компания будет строить ракету для Южной КореиЗаключено соглашение
Российская частная космическая компания Success Rockets заключила соглашение с корейской SEWON E&C. По нему будет разработана и построена в Южной Корее трёхступенчатая ракета.
Отмечается, что для этих целей будет создана первая частная российско-корейская космическая компания. Она станет «дочкой» Success Rockets.
Целью компании будет разработать и произвести коммерческую ракету STALKER, которая сможет выводить до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту. Российская компания разработает следующее поколение двигателей и ракет, чтобы попробовать уже в 2022 году выйти на высоту запуска 100 километров. Также сотрудничество позволит россиянам выйти на корейский финансовый рынок, на котором потенциально есть большое количество клиентов.
Сейчас в Южной Корее активно развивается космическое направление, пишет «Интерфакс». На ближайшие 10 лет запланированы запуски 170 спутников.
Источник: Интерфакс