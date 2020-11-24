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Российская крылатая ракета с подлодки поразила цель за тысячу километров

«Калибр»
Головная атомная подлодка проекта 885М «Казань» запустила крылатую ракету «Калибр» из акватории Белого моря. Та поразила цель на расстоянии более тысячи километров.

Береговая цель находилась на полигоне Чижа в Архангельской области, пишет ТАСС. Ракетная стрельба проводилась в рамках завершающего этапа государственных испытаний. Сообщается, что цель была успешно поражена головной частью «Калибра».

На испытаниях также присутствовали корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. Они охраняли водный район.

ТАСС также уточняет, что подлодка вышла на завершающий этап государственных испытаний 21 ноября. Экипаж субмарины должен будет отработать маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а ещё проверить основные системы корабля.

Подводную лодку «Казань» спустили на воду в марте 2017 года. Войти в состав Военно-морского флота (ВМФ) России она должна в конце 2020 года.