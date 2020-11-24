Российская крылатая ракета с подлодки поразила цель за тысячу километров

Береговая цель находилась на полигоне Чижа в Архангельской области, пишет ТАСС. Ракетная стрельба проводилась в рамках завершающего этапа государственных испытаний. Сообщается, что цель была успешно поражена головной частью «Калибра».

На испытаниях также присутствовали корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. Они охраняли водный район.

ТАСС также уточняет, что подлодка вышла на завершающий этап государственных испытаний 21 ноября. Экипаж субмарины должен будет отработать маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а ещё проверить основные системы корабля.

Подводную лодку «Казань» спустили на воду в марте 2017 года. Войти в состав Военно-морского флота (ВМФ) России она должна в конце 2020 года.