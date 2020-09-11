Российская пиццерия протестирует робота-повара

Об этом сообщил представитель компании. Первые тесты пройдут в Оксфорде. Сообщается, что робот сможет только добавлять начинку в пиццу.

В «Додо пицца» пояснили, что заставлять робота быть ответственным за весь процесс приготовления пиццы нерационально. Как отметил представитель компании, любое оборудование в пиццерии должно стоить «вменяемых денег» и быть лёгким в обслуживании. Но это окажется невозможным, если робот будет отвечать за всё.

Для «Додо пиццы» робота предоставит стартап xRobotics. Оборудование должно будет повысить продуктивность линии по производству пиццы в пять раз. Робот способен наполнить до 150 пицц за час.