Наука и технологии
Сегодня 17:37
Российская пиццерия протестирует робота-повара
Он может делать до 150 пицц в час
Российская сеть пиццерий «Додо пицца» решила протестировать робота для приготовления пиццы. Правда, пока испытания будут проходить только в США.
Об этом сообщил представитель компании. Первые тесты пройдут в Оксфорде. Сообщается, что робот сможет только добавлять начинку в пиццу.
В «Додо пицца» пояснили, что заставлять робота быть ответственным за весь процесс приготовления пиццы нерационально. Как отметил представитель компании, любое оборудование в пиццерии должно стоить «вменяемых денег» и быть лёгким в обслуживании. Но это окажется невозможным, если робот будет отвечать за всё.
Для «Додо пиццы» робота предоставит стартап xRobotics. Оборудование должно будет повысить продуктивность линии по производству пиццы в пять раз. Робот способен наполнить до 150 пицц за час.