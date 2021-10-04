Российская подлодка успешно выстрелила гиперзвуковой ракетой из-под воды

Наука и технологии
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Российская подлодка успешно выстрелила гиперзвуковой ракетой из-под водыЭто была «Циркон»
Сегодня СМИ сообщили, что Военно-морской флот (ВМФ) России выполнил первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подлодки «Северодвинск». Теперь стало известно о втором пуске, на этот раз из-под воды. Это было сделано тоже впервые.
Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Сообщается, что стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель находилась в Баренцевом море.
Ракета «Циркон» пролетела по заданной траектории. Всё прошло успешно.
Напомним, «Циркон» может развивать скорость до 8-9 Мах, а максимальная дальность ракеты составляет тысячу километров. В будущем «Цирконы» будут размещать на фрегатах проекта 22350, многоцелевых подлодках проекта 885М «Ясень-М», а также на крейсере «Адмирал Нахимов» и подлодке «Иркутск». Последнюю должны модернизировать до уровня 949АМ.