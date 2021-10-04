Российская подлодка успешно выстрелила гиперзвуковой ракетой из-под воды

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Сообщается, что стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель находилась в Баренцевом море.

Ракета «Циркон» пролетела по заданной траектории. Всё прошло успешно.

Напомним, «Циркон» может развивать скорость до 8-9 Мах, а максимальная дальность ракеты составляет тысячу километров. В будущем «Цирконы» будут размещать на фрегатах проекта 22350, многоцелевых подлодках проекта 885М «Ясень-М», а также на крейсере «Адмирал Нахимов» и подлодке «Иркутск». Последнюю должны модернизировать до уровня 949АМ.