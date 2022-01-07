Российская подлодка задела трос эхолокатора британского корабля

Британское издание The Sun со ссылки на источники сообщило, что российская подводная лодка вступила в контакт с гидролокатором корабля Королевского флота, который следил за субмариной. Также в министерстве обороны Великобритании сказали, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли.

Отмечается, что недавний инцидент мог стать первым подобным между российскими и британскими кораблями за последние три десятилетия. Также уточняется, что фрегат Королевского флота искал подводную лодку России в 200 милях севернее шотландского побережья.

Пока Министерство обороны России не прокомментировало данную информацию.