Российская подлодка задела трос эхолокатора британского корабля

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Российская подлодка задела трос эхолокатора британского корабляВпервые за 30 лет
СМИ сообщили, что подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году.
Британское издание The Sun со ссылки на источники сообщило, что российская подводная лодка вступила в контакт с гидролокатором корабля Королевского флота, который следил за субмариной. Также в министерстве обороны Великобритании сказали, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли.
Отмечается, что недавний инцидент мог стать первым подобным между российскими и британскими кораблями за последние три десятилетия. Также уточняется, что фрегат Королевского флота искал подводную лодку России в 200 милях севернее шотландского побережья.
Пока Министерство обороны России не прокомментировало данную информацию.
Источник: РИА Новости