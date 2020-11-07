Российская ракета выведет в космос военный спутник для Франции

Запуск состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Пуск «Союз-СТ-А» намечен на 28 декабря.

«Союз-СТ-А» — это ракета-носитель, которая действует в рамках программы по развитию сотрудничества между Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА).

Сообщается, что запуск CSO-2 планировался в апреле, но его отложили из-за проблем с ракетой и временного закрытия космодрома из-за пандемии.

Спутник CSO-2 был создан в интересах минобороны Франции. Это аппарат оптико-электронной разведки. Первый такой CSO-1 уже был выведен в космос в 2018 году с помощью «Союза» же. Спутники заменят старые аппараты Helios 2A и Helios 2B.