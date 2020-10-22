Наука и технологии
Сегодня 16:27
Российская ракетная система С-400 установила рекорд меткости
Поразили 51 мишень за один подход
Стало известно, что в 2020 году на полигонах Ашулук и Телемба прошли ракетные стрельбы десяти зенитных ракетных полков Вооружённых Сил России. Они были оснащены зенитными ракетными системами С-400. Во время стрельб были достигнуты рекордные показатели.
Об этом написал автор блога bmpd со ссылкой на Министерство обороны России. Он сообщил, что в ходе испытаний была применена 51 мишень. По ним выпустили 63 зенитные управляемые ракеты С-400. Они поразили все мишени — причём с первой же ракеты. Поскольку ракет было выпущено на 12 больше, чем мишеней, некоторые из последних были добиты второй ракетой.
Стрельбы на полигоне Ашулук можно посмотреть на видео Минобороны.