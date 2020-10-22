Российская ракетная система С-400 установила рекорд меткости

Об этом написал автор блога bmpd со ссылкой на Министерство обороны России. Он сообщил, что в ходе испытаний была применена 51 мишень. По ним выпустили 63 зенитные управляемые ракеты С-400. Они поразили все мишени — причём с первой же ракеты. Поскольку ракет было выпущено на 12 больше, чем мишеней, некоторые из последних были добиты второй ракетой.

Стрельбы на полигоне Ашулук можно посмотреть на видео Минобороны.