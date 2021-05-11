Наука и технологии
Сегодня в 17:48
Российская реактивная система залпового огня получит новую высокоточную управляемую ракету
«Торнадо-С»
Стало известно, что для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» создадут первую высокоточную управляемую ракету калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения (ГСН).
Об этом «РИА Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам информатора, ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.
Скоро должны начаться стендовые испытания головки самонаведения для новой ракеты. Отмечается, что новое оружие сможет обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей. Под такими подразумеваются командные пункты противника, узлы связи. Ещё ракета должна будет уничтожать малоконтрастные и ограниченно подвижные цели при любой погоде и в любое время суток.
Напомним, система «Торнадо» должна заменить в российских Вооружённых силах реактивные системы «Град» и «Смерч».