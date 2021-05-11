Российская реактивная система залпового огня получит новую высокоточную управляемую ракету

Об этом «РИА Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам информатора, ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.

Скоро должны начаться стендовые испытания головки самонаведения для новой ракеты. Отмечается, что новое оружие сможет обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей. Под такими подразумеваются командные пункты противника, узлы связи. Ещё ракета должна будет уничтожать малоконтрастные и ограниченно подвижные цели при любой погоде и в любое время суток.

Напомним, система «Торнадо» должна заменить в российских Вооружённых силах реактивные системы «Град» и «Смерч».