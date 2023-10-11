Российская S7 Airlines будет меньше летать из-за нехватки импортных комплектующих

12:54, 11 октября 2023
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Российская S7 Airlines будет меньше летать из-за нехватки импортных комплектующихПоэтому будет сокращено количество полётов осенью и зимой
Российский авиаперевозчик S7 Airlines столкнулся с проблемой ремонта американских двигателей P&W последнего поколения, на которых летают самолёты компании. Поэтому осенью и зимой S7 Airlines сократит количество полётов на 10-15%.
Двигатели P&W нельзя отремонтировать ни в России, ни даже в Иране с наработанными в условиях санкций технологиями и где работают с «более массовой и понятной техникой».
Эксперты из авиаотрасли отмечают, что эти двигатели достаточно сложны в ремонте, и для их исправности необходима официальная поддержка. Эту информацию подтвердил представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский.