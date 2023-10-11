Российская S7 Airlines будет меньше летать из-за нехватки импортных комплектующих

Двигатели P&W нельзя отремонтировать ни в России, ни даже в Иране с наработанными в условиях санкций технологиями и где работают с «более массовой и понятной техникой».

Эксперты из авиаотрасли отмечают, что эти двигатели достаточно сложны в ремонте, и для их исправности необходима официальная поддержка. Эту информацию подтвердил представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский.