Наука и технологии
Сегодня 14:28
Российская самоходная артиллерийская установка одновременно поразила цель шестью снарядами
Это режим «шквал огня»
Источники в оборонно-промышленном комплексе заявили, что российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» смогла вести стрельбу в режиме «шквал огня». Оружие одновременно поразило цель шестью снарядами.
Это было проверено во время испытаний. В режиме «шквал огня» самоходная артиллерийская установка выпускает выпускает несколько снарядов по разным траекториям. Нужно, чтобы они все попали в цель в один момент.
Источник рассказал об этом подробнее: «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полёт отправляется третий снаряд, заряд ещё меньше. И так далее».
Система «Коалиции-СВ» может сама рассчитывать углы и время между выстрелами.