Российская самоходная артиллерийская установка одновременно поразила цель шестью снарядами

Это было проверено во время испытаний. В режиме «шквал огня» самоходная артиллерийская установка выпускает выпускает несколько снарядов по разным траекториям. Нужно, чтобы они все попали в цель в один момент.

Источник рассказал об этом подробнее: «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полёт отправляется третий снаряд, заряд ещё меньше. И так далее».

Система «Коалиции-СВ» может сама рассчитывать углы и время между выстрелами.