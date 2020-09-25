Наука и технологии
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Российская система «Торнадо-Г» уничтожила 15 бронеобъектов за секунды
На учениях
Телеканал «Звезда» поделился роликом с военных учений «Кавказ-2020». На видео попало нанесение удара по бронетехнике условного противника с помощью систем «Торнадо-Г». Они уничтожили 15 бронеобъектов за считанные секунды.
Учения прошли на волгоградском полигоне «Прудбой». «Торнадо-Г» — это российская модернизированная реактивная система залпового огня. На кадрах видно, как установки выставили в один ряд. Цели были отдалены от них на расстояние более 20 километров.
За 20 секунд два с лишним десятка установок «Торнадо-Г» выпустили около полутысячи реактивных боеприпасов. «Военное обозрение» пишет, что огонь уничтожил не менее 15 бронированных объектов условного противника.
Журналисты также напомнили, что учения «Кавказ-2020» запланировано завершить завтра, 26 сентября.