Российская система военной связи в космосе почти готова

Об этом ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Запуск последнего «Благовеста» ожидается 16 июля текущего года. Как только он окажется на орбите, систему военной связи можно будет назвать готовой.

Спутники «Благовест» будут обеспечивать военным высокоскоростной доступ в интернет и телефонную связь на Ка- и Ku-диапазонах частот. Формироваться система начала в августе 2017 года, когда был запущен первый «Благовест» — космический аппарат «Космос-2520».

Новый спутник будет запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М». Также стало известно, что в 2019 году завершится формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана».