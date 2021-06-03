Часть из таких сервисов просто начали расти внутри страны. А кто-то пошёл дальше. Так, например, «Самокат» объявил о планах запуститься в США уже летом 2021 года. При этом работать в новой стране служба будет под новым брендом.

Сооснователь компании Вячеслав Бочаров заявил, что на сегодняшний день они работают в 18 городах России. Первым же городом в Соединённых Штатах должен стать Нью-Йорк, сообщает The Bell.

Ожидается, что компания, целью которой станет «захват» иностранного рынка, будет собрана на месте. При этом до сих пор не ясно, какую сумму руководство «Самоката» намерено потратить на международную экспансию.