Российская видеоплатформа Rutube временно откажется от всей рекламы

Именно поэтому в «Газпром-медиа» уточнили, что видео, которые есть и на YouTube, пользователи Rutube смогут смотреть бесплатно без рекламных блоков. Отмечается, что рекламы не будет на сайте видеохостинга, в приложении и на Smart TV. Однако она останется во встроенных плеерах Rutube на других сайтах.

Реклама отключится сегодня, 27 сентября. Сколько будет длиться этот период, не сообщается.

Понятно, что таким образом Rutube пытается привлечь новую аудиторию. Ранее стало известно, что «Газпром-медиа» намерен перезапустить платформу. Она должна стать национальной. В июне ежемесячная аудитория Rutube выросла в 2,8 раза по сравнению с показателями декабря 2020 года.