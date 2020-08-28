Российская военная подлодка всплыла у берегов Аляски

Американские военные заявили, что придут на помощь экипажу подлодки, если надо. Однако пока сигналов бедствия они не получали. Также Северное командование ВС США сообщило, что внимательно следит за субмариной. Стоит отметить, что Россия ведёт свою деятельность в международных водах, за пределами территориальных вод США. В целом, о нештатной ситуации речи не идёт.

Вчера, 27 августа, в Беринговом море прошли военно-морские учения Тихоокеанского флота России. В них участвовали атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг».