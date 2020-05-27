Российская военная полиция получила современные «доспехи»

Ими снабдили сотрудников военной полиции в Воронеже. «Доспехи» включают в себя комплект пластиковых щитков, которые защищают тело от ударов камнями, палками и металлическими прутьями, облегчённый шлем с тонированным забралом и легкосплавный щит со световым оборудованием. Кроме того, военные полицейские оснащены электрошокерами «Парализатор».

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа, главная особенность комплекта — высокая степень защиты от холодного оружия и от огнестрельного оружия. Последнее — заслуга комплекта бронепластин «Ратник-2».

Напомним, в прошлом году Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации Ростех рассказал об экипировке третьего поколения под названием «Сотник», которая должна заменить «Ратник».