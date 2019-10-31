Российская ядерная ракета не может стрелять на запад

Об этом пишет издание «Ведомости». Недавно «Князь Владимир» впервые произвёл пуск «Булавы», поразив условную цель на полигоне Кура. Ещё одну подлодку данного проекта — «Князь Олег» — скоро тоже должны испытать баллистической ракетой. Пуск совершат по тому же полигону Кура, то есть с запада на восток.

Объясняется это тем, что этот полигон оснащён всеми необходимыми средствами контроля показаний. А вот для стрельбы «Булавой» с востока на запад нужно серьёзно модернизировать полигон Чижа в Архангельской области.

Эксперты говорят, что в будущем именно «Бореи» станут основной стратегической единицей Тихоокеанского флота, поэтому возможность проведения пусков «Булавы» в любом из заданных направлений имеет политическое значение.