Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной

«Поиск таковых (прим. полыней) требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)», — заявил эксперт.

В случае, если Верховный Главнокомандующий прикажет запустить Р-30 «Булаву-30» из-подо льда, выполнить данный приказ сразу будет просто невозможно. Лишь через один-два дня. По мнению эксперта, это «нонсенс». Возможность прохода через лёд критически необходима для субмарин четвёртого поколения. Этого недостатка была лишена, например, баллистическая ракета подводной лодки Р-39УТТХ («Барк»). Но её разработка прекратилась в конце 1990-х годов.