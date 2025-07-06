Российская Yadro вложила более 60 млрд рублей в развитие собственных технологий

Опубликовано 06 июля 2025, 00:211 мин.
Российская Yadro вложила более 60 млрд рублей в развитие собственных технологийРазвитие во все края
Yadro, входящая в ИКС холдинг, инвестировала свыше 60 млрд рублей в создание собственных ИТ-решений. Сейчас у неё в разработке около 30 новых продуктов, запуск которых намечен на ближайшие годы. Об этом сообщил коммерческий директор компании Александр Бакулин на конференции «Российская электроника».
© Yadro
Одним из главных успехов стало создание собственной линейки сетевого оборудования — коммутаторов Kornfeld. Благодаря этому клиенты могут строить полную ИТ-инфраструктуру только на базе решений Yadro: от серверов и систем хранения до сетевого оборудования.
Компания также работает над расширением партнёрской сети и надеется на поддержку государства — особенно в виде льготного финансирования, которое поможет быстрее выводить продукты на рынок.
Компания активно развивает отечественные технологии и стремится укрепить свои позиции на рынке.