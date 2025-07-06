Российская Yadro вложила более 60 млрд рублей в развитие собственных технологий

Одним из главных успехов стало создание собственной линейки сетевого оборудования — коммутаторов Kornfeld. Благодаря этому клиенты могут строить полную ИТ-инфраструктуру только на базе решений Yadro: от серверов и систем хранения до сетевого оборудования.

Компания также работает над расширением партнёрской сети и надеется на поддержку государства — особенно в виде льготного финансирования, которое поможет быстрее выводить продукты на рынок.

Компания активно развивает отечественные технологии и стремится укрепить свои позиции на рынке.