Российские 57-мм пушки впервые установили на иностранные катера

Речь идёт о катерах проекта KCR-60M. Пушки АУ-220М были изготовлены в Нижнем Новгороде. «Российская газета» отмечает, что ВМС Индонезии оказались первым заказчиком корабельного варианта такого орудия. 57-мм пушка АУ-220М также используется на новой зенитной установке 2С38 «Деривация-ПВО». Есть информация, что для неё создают управляемый снаряд.

Что касается катеров KCR-60M, то их стандартное водоизмещение составляет 460 тонн. Скорость полного хода достигает 28 узлов. Они также могут вооружаться двумя или четырьмя пусковыми установками лёгких противокорабельных ракет С-705. У одного катера есть 30-мм шестиствольная NG-18, являющаяся копией советской АК-630.

Для оформления использовано фото Kepo Militer Indonesia / youtube.com