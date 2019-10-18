Российские аэропорты согласны продавать забытый багаж на аукционах

Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Внуково. Представители аэропорта пояснили, что после полугода хранения забытого багажа вещи могут быть утилизированы на основании договора с авиаперевозчиком. Внуково готов к практике реализации забытых вещей на аукционах, если она будет урегулирована законодательно.

Что интересно, в аэропорту Домодедово журналистам сообщили, что пассажиры в большинстве случаев забирают забытый багаж.

Аукционы, на которых продают забытые в аэропортах вещи, не новинка. Они становятся довольно популярны за рубежом. На таких аукционах чемоданы чаще всего выставляют нераспакованными. Цена зависит от размера сумки.