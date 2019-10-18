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Российские аэропорты согласны продавать забытый багаж на аукционах
Такая практика становится популярной за рубежом
СМИ сообщили, что аэропорт Внуково готов выставлять на аукционы забытый на его территории багаж. Так руководство хочет компенсировать расходы на хранение вещей пассажиров.
Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Внуково. Представители аэропорта пояснили, что после полугода хранения забытого багажа вещи могут быть утилизированы на основании договора с авиаперевозчиком. Внуково готов к практике реализации забытых вещей на аукционах, если она будет урегулирована законодательно.
Что интересно, в аэропорту Домодедово журналистам сообщили, что пассажиры в большинстве случаев забирают забытый багаж.
Аукционы, на которых продают забытые в аэропортах вещи, не новинка. Они становятся довольно популярны за рубежом. На таких аукционах чемоданы чаще всего выставляют нераспакованными. Цена зависит от размера сумки.
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