Российские, американские и китайские танки показали в одном строю

Как уточняет «Российская газета», это образцы боевых машин, которые находятся на вооружении сухопутных войск.

Сообщается, что первые образцы китайских Тип 59 приобрели ещё в начале 80-х годов. Первая же партия Т-72 поступила в Ирак из СССР в 1979 году. Это была самая ранняя экспортная версия с «оптическим прицелом-дальномером ТПД-2-49 и упрощённым вариантом броневой защиты башни». Позже закупили более совершенные модификации.

М1А1М Abrams же считаются самыми современными танками у Ирака. Также у страны есть Т-90С.