Наука и технологии
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Российские, американские и китайские танки показали в одном строю
В Ираке
Министерство обороны Ирака поделилось любопытной фотографией: на ней в одном строю стоят российские, американские и китайские танки.
На фотографии ниже можно увидеть танки Тип 59, Т-72М1, Т-90С и М1А1М Abrams:
Министерство обороны Ирака / youtube.com
Как уточняет «Российская газета», это образцы боевых машин, которые находятся на вооружении сухопутных войск.
Сообщается, что первые образцы китайских Тип 59 приобрели ещё в начале 80-х годов. Первая же партия Т-72 поступила в Ирак из СССР в 1979 году. Это была самая ранняя экспортная версия с «оптическим прицелом-дальномером ТПД-2-49 и упрощённым вариантом броневой защиты башни». Позже закупили более совершенные модификации.
М1А1М Abrams же считаются самыми современными танками у Ирака. Также у страны есть Т-90С.