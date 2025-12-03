Российские археологи изучили работы художников, которым примерно 14 000 лет

Работая в Монголии и на Алтае, в том числе на Укоке, учёные наткнулись на Калгутинский рудник, где нашли очень древние наскальные рисунки, в основном лошадей, выполненные в определённой стилистике, поведал академик Вячеслав Молодин.

Для калгутинского стиля характерно изображение животных с округлыми отвисшими животами, удлинёнными мордами и особым расположением ног, которые выглядят незавершёнными. Помимо лошадей и горных баранов, художники изображали оленей, маралов, быков и рептилий.