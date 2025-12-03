Российские археологи изучили работы художников, которым примерно 14 000 лет

Российские археологи изучили работы художников, которым примерно 14 000 летДревние художники
Работая в Монголии и на Алтае, в том числе на Укоке, учёные наткнулись на Калгутинский рудник, где нашли очень древние наскальные рисунки, в основном лошадей, выполненные в определённой стилистике, поведал академик Вячеслав Молодин.
Для калгутинского стиля характерно изображение животных с округлыми отвисшими животами, удлинёнными мордами и особым расположением ног, которые выглядят незавершёнными. Помимо лошадей и горных баранов, художники изображали оленей, маралов, быков и рептилий.
Учёные предполагают, что рисунки не были случайными отдельными изображениями. Они были связаны композиционно, а близость нескольких подобных памятников с древними рисунками в схожей стилистике указывает на то, что этот район активно использовался людьми в духовной и ритуальной жизни.