Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ... листовками

Военные применили на Красноармейском направлении 122-миллиметровые агитационные снаряды, каждый из которых содержал более тысячи листовок на украинском языке. Эти листовки предназначались для распространения по украинским окопам, бункерам и всему району обстрела.

Боец с позывным «Логан», входящий в состав группы, участвующей в операции, рассказал, что при подрыве листовки разлетаются на площади более одного квадратного километра.

В Минобороны РФ заявили, что время подрыва каждого агитационного снаряда задается по-разному в зависимости от расстояния до цели, что обеспечивает широкое распространение листовок.