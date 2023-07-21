Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ... листовками

Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ... листовкамиЧтобы они могли «проникнуться теми словами, которые там написаны»
Артиллерийские войска Центрального военного округа (ЦВО) России воспользовались агитационными листовками для обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В листовках содержатся призывы к украинским солдатам не участвовать в боевых действиях и информация о вознаграждении за повреждение западной военной техники.
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Военные применили на Красноармейском направлении 122-миллиметровые агитационные снаряды, каждый из которых содержал более тысячи листовок на украинском языке. Эти листовки предназначались для распространения по украинским окопам, бункерам и всему району обстрела.
Боец с позывным «Логан», входящий в состав группы, участвующей в операции, рассказал, что при подрыве листовки разлетаются на площади более одного квадратного километра.
В Минобороны РФ заявили, что время подрыва каждого агитационного снаряда задается по-разному в зависимости от расстояния до цели, что обеспечивает широкое распространение листовок.